Львівський клуб Карпати представив п'ятого зимового новачка команди. На умовах оренди за "левів" гратиме вихованець динамівської школи Данило Книш.

Читайте также Рятівник для команди Миколенка: Евертон розглядає трансфер найкращого бомбардира УПЛ

Універсальний футболіст гратиме за львів'ян до кінця сезону. Угода передбачає можливість викупу півзахисника у харківського Металіста. У складі команди Тлумака Книш гратиме під 14-м номером.

Вихованець Динамо з досвідом юнацьких збірних

Данило Книш народився на Одещині, де зробив перші кроки у футболі.

Згодом талановитий юнак переїхав до Києва. Данило навчався в академії Динамо, а пізніше грав за юнацькі і молодіжні команди столичного клубу.

У дорослому футболі Книш виступав за команди Сталь Кам'янське, Калуш, Минай, Металіст. У Прем'єр-лізі зіграв 56 матчів, у яких забив 1 гол та віддав один асист.

Основна позиція 26-річного футболіста правий вінгер, але за потреби може зіграти форварда і фулбека.

На рахунку Данила 5 матчів у складі збірних команд України U17 та U19.

Вартість Книша, згідно даних Transfermarkt, складає 200 тисяч євро.

Трансферна компанія Карпат

Львівський клуб веде боротьбу за вихід в УПЛ. Для виконання амбітного завдання "леви" підписали взимку п'ять нових гравців, троє з яких є вихованцями Динамо: Олексій Хобленко, Тарас Саків та Данило Книш. Тренерський штаб Тлумака робить акцент на гравців з досвідом матчів в елітному дивізіоні України.

Також "леви" підписали досвідченого голкіпера Олександра Ільющенкова і флангового півзахисника з Чорноморця Івана Бобка.