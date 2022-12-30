33-летний голкипер сменил один львовский клуб на другой. Вместо ПФК Львова в карьере Александра Ильющенкова будет зелено-белый период.

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Усиление ворот

Карпаты подписали контракт со "львами" на 2,5 года.

Отметим, что у Ильющенкова было предложение из США, но избрал продолжение карьеры в родной стране.

Ильющенков во второй раз наденет футболку Карпат. Александра уже выступал за "львов". Правда, это было еще в июле 2011, когда голкипер переехал во Львов из Энергетика. Тогда голкипер отыграл за Карпаты четыре года, а в феврале 2015 года сменил Украину на молдавский Тирасполь.

За Карпаты отстоял 21 матч, в которых пропустил 37 голов и 3 поединка отыграл на ноль.



Александр Ильющенков – игрок Карпат / Фото львовского клуба

В сезоне-2022/2023 по ПФК Львов Ильющенков отыграл 10 матчей, в которых 13 мячей вытаскивал из собственной сетки ворот, а лишь в одном поединке оставил свои владения "на замке".

Был в карьере Ильющенкова еще один львовский клуб – Движение, за которое он провел 46 матчей.

К слову. Это уже второй зимний новичок Карпат. До этого "львы" взяли в аренду нападающего Кривбасса Алексея Хобленко. Правда, в арендном соглашении есть право выкупа футболиста.