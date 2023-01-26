Дела команды Миколенко в АПЛ в последнее время идут совсем плохо. "Ириски" не могут одержать победу восемь матчей подряд. Как результат – Эвертон оказался на дне турнирной таблицы.

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Идеальный вариант для Эвертона

Так что мерсисайдцам срочно нужен забивной форвард. Кандидатом на эту позицию рассматривается нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбык.

Украинец лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Украины, а также возглавляет список снайперов Лиги конференций. К тому же дела Довбика представляет то же агентство, которое занималось трансфером Мудрика в Челси.

Днепр-1 хочет получить за Артема 10 миллионов евро и эта сумма вполне посильна для Эвертона.

Напомним, в текущем сезоне Артем Довбик забил 16 голов в 22 матчах (11 мячей в УПЛ, 5 – в Лиге конференций). Контракт форварда с Днепром-1 истекает 31 декабря 2023 года, поэтому лучше всего его продать в нынешнее зимнее трансферное окно.

Правда, половину суммы от перехода нужно будет отдать датскому Мидтьюлланду, владеющему 50% прав на футболиста. Текущая трансферная стоимость игрока сборной Украины составляет 10 миллионов евро.