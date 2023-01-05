Черноморец официально объявил об аренде Ивана Бобко в Карпаты до конца сезона 2022/2023.

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"Опытный игрок будет помогать львовянам в решении задачи возвращения команды в Премьер-лигу", – заявили в Черноморце.

В одесском клубе в этом сезоне Бобко провел 12 матчей, отличившись одним забитым голом. Полузащитник в Черноморце был вице-капитаном и неоднократно выводил "моряков" на поле именно с капитанской повязкой.

Бобко стал третьим новичком Карпат во время зимнего трансферного окна. Все трое пришли в команду из клубов УПЛ. У Кривбасса был арендован до конца сезона нападающий Алексей Хобленко. А вратарь Александр Ильющенков подписал полноценный контракт на 2,5 года. Начинал же он сезон во Львове, где за 10 матчей пропустил 13 голов.

Следует отметить, что в свое время противостояние львовских Карпат и одесского Черноморца было достаточно принципиальным.