Львовский клуб Карпаты представил пятого зимнего новичка команды. На условиях аренды за "львов" будет играть воспитанник динамовской школы Даниил Кныш.

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Универсальный футболист будет играть за львовян до конца сезона. Соглашение предусматривает возможность выкупа полузащитника у харьковского Металлиста. В составе команды Тлумака Кныш будет играть под 14-м номером.

Воспитанник Динамо с опытом юношеских сборных

Даниил Кныш родился в Одесской области, где сделал первые шаги в футболе.

Впоследствии талантливый юноша переехал в Киев. Даниил учился в академии Динамо, а позже играл за юношеские и молодежные команды столичного клуба.

Во взрослом футболе Кныш выступал за команды Сталь Каменское, Калуш, Минай, Металлист. В Премьер-лиге сыграл 56 матчей, в которых забил 1 гол и отдал один ассист.

Основная позиция 26-летнего футболиста правый вингер, но при необходимости может сыграть форварда и фулбека.

На счету Даниила 5 матчей в составе сборных команд Украины U17 и U19.

Стоимость Книша, согласно данным Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.

Трансферная компания Карпат

Львовский клуб ведет борьбу за выход в УПЛ. Для выполнения амбициозного задания "львы" подписали зимой пять новых игроков, трое из которых являются воспитанниками Динамо: Алексей Хобленко, Тарас Сакив и Даниил Кныш. Тренерский штаб Тлумака делает упор на игроков с опытом матчей в элитном дивизионе Украины.

Также "львы" подписали опытного голкипера Александра Ильющенкова и флангового полузащитника из Черноморца Ивана Бобко.