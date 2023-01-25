Львовские Карпаты планируют выйти в украинскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. Для выполнения этой цели "львы" проводят мощную трансферную компанию.

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Очередным новичком команды стал левый защитник Тарас Сакив. Футболист подписал соглашение сроком на полтора года. За Карпаты Сакив будет играть под 44-м номером.

Сакив: Задача Карпат – выйти в УПЛ

Честно говоря, было очень приятно, когда главный тренер Карпат Андрей Тлумак позвонил по телефону мне и предложил стать частью такого большого клуба, как Карпаты. Я без колебаний принял положительное решение и счастлив присоединиться к зелено-белой семье. Каждый футболист стремится играть в украинской Премьер-лиге. У Карпат есть четкая задача – выйти в УПЛ, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы ее выполнить. Болельщики "львов" – это дополнительный стимул получать зачетные баллы в каждом матче и радовать наших фанатов победами,

– сказал на презентации Сакив.

Карьера Тараса Сакива

Тарас Сакив родился в Ивано-Франковской области. Футбольное образование получал в Энергетике Бурштын, а также в системе Шахтера и Динамо.

На уровне украинской Премьер-лиги играл за Ворсклу, Рух, Колос, Ингулец. 25-летний защитник имеет опыт выступлений в еврокубках. В сезоне 2018/19 Сакив сыграл два матча за ворсклян в Лиге Европы, а в сезоне 2021/22 в составе Колоса провел матч в Лиге конференций.

В нынешнем сезоне Сакив сыграл 12 матчей в УПЛ и отличился 1 результативной передачей. Трансферная стоимость фулбека составляет 400 тысяч евро.

Напомним, что Тарас Сакив стал четвертым зимним новичком Карпат. Ранее "львы" усилили состав опытным голкипером Александром Ильющенковым (Львов), хавбеком Иваном Бобком (Черноморец) и нападающим Алексеем Хобленко (Кривбасс).