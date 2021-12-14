Дали "добро": Беринчик спрашивал разрешения у родителей на кулачный бой с Лобовым
Источник:ютуб-канал BoxOffice
Уже 18 декабря Денис Беринчик снова вернется на ринг. Украинский боксер беседовал с родителями накануне боя с Артемом Лобовым.
Беринчик: Отговаривали все
Денис Беринчик в июле 2021 года впервые в карьере провел поединок на голых кулаках. 33-летний украинский боксер рассказал историю, которая предшествовала бою против Артема Лобова.
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Многие из окружения боксера отговаривали его от этого опасного поединка. Однако Беринчик от своей идеи не отступил и провел бой. Перед этим Денис спросил родителей, как они относятся к такому его решению. Оба поддержали идею сына и дали "добро" на проведение поединка.
Отговаривали все – Голубь, Иванчук, Усик, Шатерникова. Но я позвонил маме, она сказала: "Можно". Отец поинтересовался: "Да, вперед". Ребятам сказал, что я иду, только не мешайте, а помогите,
– сказал боксер.
Беринчик признался, что хотел отправить Лобова в нокаут, но победил техническим нокаутом. За бой Лобов дважды побывал в нокдауне, после второго он уже не вышел на 5-й раунд. Украинец добыл досрочную победу, ведь соперник не смог продолжить бой.
Следующий бой против россиянина
- 18 декабря Денис Беринчик возвращается на профессиональный ринг. Боксер проведет бой против россиянина Исы Чаниева.
- Бойцы встретятся в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
- Беринчик должен был провести поединок 27 ноября. Но возвращение на ринг пришлось отложить из-за травмы.
- Часть подготовки украинца к своему предстоящему противостоянию проходила в горнолыжном курорте "Буковель" в украинских Карпатах.
- В последний раз 33-летний украинский боксер выходил на ринг в марте 2021 года. Тогда Беринчик за три раунда нокаутировал Хосе Санчеса. Денис успешно защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.