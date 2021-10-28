Бой Беринчика перенесли
О травме Беринчика рассказал его промоутер Александр Красюк. По его словам, Денис должен был провести боксерский бой 27 ноября.
Стоящее Беринчик мог провести бой с Кэмпбеллом перед поединком Джошуа – Усик
Красюк также отметил, что у украинца должен был быть интересный соперник, хоть и не назвал его имени. Беринчик получил травму во время подготовки к поединку.
На 27 ноября был запланирован бой Беринчика с очень интересным оппонентом. Денис поехал в тренировочный лагерь до Буковеля и во время подготовки получил травму, которая несовместима с проведением поединка в то время, на которое был назначен,
– рассказал Красюк.
Промоутер также заявил, что бой перенесли на декабрь 2021 года. Соперника Беринчику не будут менять.
- Беринчик не выходил в ринг с марта 2021 года, когда за три раунда нокаутировал Хосе Санчеса. В том поединке украинец сохранил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- Сразу после поединка Денис бросил вызов российскому ирландцу Артему Лобову. Летом бойцы встретились в лиге кулачных боев "Махач".
- Беринчик одержал убедительную победу. Непобедимый Денис досрочно остановил Лобова в 4-м раунде.