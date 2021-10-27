Даю хорошие шансы Усику на победу в бою с Фьюри, – тренер нокаутированного Уайлдера

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера. Теперь тренер проигравшего Малик Скотт рассказал, что думает о потенциальном бое Фьюри и украинца Александра Усика.

Шансы у Усика есть

Наставник американского боксера не исключает, если бой между Фьюри и Усиком состоится, то победу будет праздновать украинец. У Александра есть шанс свергнуть лидера дивизиона.

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Я даю Александру очень хорошие шансы на победу в бою с Фьюри. Сможет ли он это сделать? Я не знаю. Но, зная о его стиле, мужестве и сообразительности… поставил бы я на него? Нет. Я бы ни на кого не поставил,

– заявил тренер Уайлдера.

Он заверил, что оба боксера исповедуют мощные стили бокса, поэтому для обоих бойцов такой поединок был бы вызовом: "Но, как человеку, делающему ставки, вам придется поставить на Фьюри как на парня, использующего свои размеры, который идет вперед и оказывает давление. Справится ли Усик с этим давлением? Люди считали, что он окажется недостаточно большим и для Джошуа".

Последние бои Усика и Фьюри

Усик провел 12-раундовое сражение против Энтони Джошуа. Украинец выглядел лучше на ринге и даже в последнем раунде мог положить соперника на канвас. Но финальный гонг спас британца от нокаута. Однако он не спас Энтони от поражения. Все судьи единогласно отдали победу украинцу.

Джошуа уже якобы официально активировал опцию реванша с Усиком. Второе сражение между этими боксерами может состояться в феврале – марте 2022 года.

Фьюри же провел свое третье противостояние против Деонтея Уайлдера. Британец второй раз подряд нокаутировал соперника. Впервые это произошло во втором поединке. Первый поединок между ними завершился мировой.