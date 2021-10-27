Даю хорошие шансы Усику на победу в бою с Фьюри, – тренер нокаутированного Уайлдера
Источник:Boxing News 24
Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера. Теперь тренер проигравшего Малик Скотт рассказал, что думает о потенциальном бое Фьюри и украинца Александра Усика.
Шансы у Усика есть
Наставник американского боксера не исключает, если бой между Фьюри и Усиком состоится, то победу будет праздновать украинец. У Александра есть шанс свергнуть лидера дивизиона.
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Я даю Александру очень хорошие шансы на победу в бою с Фьюри. Сможет ли он это сделать? Я не знаю. Но, зная о его стиле, мужестве и сообразительности… поставил бы я на него? Нет. Я бы ни на кого не поставил,
– заявил тренер Уайлдера.
Он заверил, что оба боксера исповедуют мощные стили бокса, поэтому для обоих бойцов такой поединок был бы вызовом: "Но, как человеку, делающему ставки, вам придется поставить на Фьюри как на парня, использующего свои размеры, который идет вперед и оказывает давление. Справится ли Усик с этим давлением? Люди считали, что он окажется недостаточно большим и для Джошуа".К слову. Фьюри в поединке с Уайлдером дважды побывал в нокдауне за один раунд. Такой неприятный опыт стал первым в карьере британского боксера.
Последние бои Усика и Фьюри
- Усик провел 12-раундовое сражение против Энтони Джошуа. Украинец выглядел лучше на ринге и даже в последнем раунде мог положить соперника на канвас. Но финальный гонг спас британца от нокаута. Однако он не спас Энтони от поражения. Все судьи единогласно отдали победу украинцу.
- Джошуа уже якобы официально активировал опцию реванша с Усиком. Второе сражение между этими боксерами может состояться в феврале – марте 2022 года.
- Фьюри же провел свое третье противостояние против Деонтея Уайлдера. Британец второй раз подряд нокаутировал соперника. Впервые это произошло во втором поединке. Первый поединок между ними завершился мировой.