Шанси в Усика є

Наставник американського боксера не виключає, якщо бій між Ф'юрі та Усиком таки відбудеться, то перемогу святкувати українець. Олександр має шанс повалити лідера дивізіону.

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Я даю Олександру дуже хороші шанси на перемогу в бою з Ф'юрі. Чи зможе він це зробити? Я не знаю. Але, знаючи про його стиль, мужність і кмітливість… поставив би я на нього? Ні. Я ні на кого не поставив би,

– заявив тренер Уайлдера.

Він запевнив, що обидва боксери сповідують потужні стилі боксу, тому для обох бійців такий поєдинок був би викликом: "Але, як людині, що робить ставки, вам доведеться поставити на Ф'юрі як на хлопця, який використовує свої розміри, що йде вперед і чинить тиск. Чи впорається Усик із цим тиском? Люди вважали, що він виявиться недостатньо великим і для Джошуа".

До слова. Ф'юрі у поєдинку з Уайлдером двічі побував у нокдауні за один раунду. Такий неприємний досвід став першим у кар'єрі британського боксера.

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