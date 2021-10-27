Шансы у Усика есть

Наставник американского боксера не исключает, если бой между Фьюри и Усиком состоится, то победу будет праздновать украинец. У Александра есть шанс свергнуть лидера дивизиона.

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Я даю Александру очень хорошие шансы на победу в бою с Фьюри. Сможет ли он это сделать? Я не знаю. Но, зная о его стиле, мужестве и сообразительности… поставил бы я на него? Нет. Я бы ни на кого не поставил,

– заявил тренер Уайлдера.

Он заверил, что оба боксера исповедуют мощные стили бокса, поэтому для обоих бойцов такой поединок был бы вызовом: "Но, как человеку, делающему ставки, вам придется поставить на Фьюри как на парня, использующего свои размеры, который идет вперед и оказывает давление. Справится ли Усик с этим давлением? Люди считали, что он окажется недостаточно большим и для Джошуа".

К слову. Фьюри в поединке с Уайлдером дважды побывал в нокдауне за один раунд. Такой неприятный опыт стал первым в карьере британского боксера.

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