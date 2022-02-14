Цыгане его захватили, – Усик обещает отобрать титул WBC у Фьюри: забавное видео

Непобедимый Александр Усик наконец получил пояс суперчемпиона WBA, который отобрал у британца Энтони Джошуа. Боксер записал забавное видео, в котором вспомнил о Тайсоне Фьюри.

Усик получил пояс WBA

Усик одолел Джошуа еще 25-го сентября 2021 года, но только теперь получил титул WBA, сообщает 24 канал. Украинцу пришлось вернуть пояса британцу, а для Усика должны были пошить новые.

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В своем видео Усик намекнул, что до полной коллекции ему не хватает титула WBC, который удерживает Тайсон Фьюри. 35-летний украинец пошутил, что титул украли цыгане. Александр имеет в виду Фьюри, который называет себя "цыганским королем".

Малый, добро пожаловать домой я отвезу тебя домой и ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут. Единственный наш брат где-то ходит. Цыгане его захватили, но мы его освободим,

– сказал Усик.

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