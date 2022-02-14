Усик отримав пояс WBA

Усик здолав Джошуа ще 25-го вересня 2021 року, але тільки тепер отримав титул WBA, повідомляє 24 канал. Українцю довелося повернути пояси британцю, а для Усика мали пошити нові.

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У своєму відео Усик натякнув, що до повної колекції йому бракує титулу WBC, який утримує Тайсон Ф'юрі. 35-річний українець пожартував, що титул вкрали цигани. Олександр має на увазі Ф'юрі, який називає себе "Циганським королем".

Малий, ласкаво просимо додому. Я відвезу тебе додому й ти познайомишся зі своїми братами, які тебе довго чекають. Єдиний наш брат десь ходить. Цигани його захопили, але ми його визволимо,

– сказав Усик.

Дивіться відео з Усиком

Усик міг зустрітися з Ф'юрі