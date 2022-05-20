Леся Цуренко – Юки Наито 2:1 (2:6, 7:6 (0), 6:2)

В финале квалификации Ролан Гаррос сыграла только одна украинская теннисистка – Леся Цуренко. Украинка в первых двух раундах обошла колумбийку Эмильяно Аранго и итальянку Сару Эррани, пишет 24 канал.

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Украинская теннисистка занимает 121-е место в мировом рейтинге. Ее соперницей была представительница Японии Юки Наито (№219 WTA). Теннисистки впервые играли между собой на профессиональном уровне.

Из-за дождливой погоды в Париже матч начался на несколько часов позже. Игра началась с брейка, который оформила украинка.

Однако удержать его Леся не смогла – Наито сделала обратный брейк, а потом еще дважды взяла подачу Цуренко и выиграла сет со счетом 6:2.

Ключевой стала вторая партия. Она длилась более часа и завершилась победой украинки на тай-брейке – 7:6 (7:0). Уже третий сет стал легкой прогулкой для Цуренко – 6:2.

К слову. Открытый чемпионат Франции стартует 22 мая и продлится до 5 июня. Победительница турнира заработает 2,2 миллиона евро призовых.

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