Мореттон: У каждого своя позиция
Мореттон заявил, что позиция федерации тенниса Франции остается неизменной. Россияне и Белоруссии смогут выступить на престижном турнире.
К стати Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия поддержали отстранение россиян от Уимблдона
Наша позиция не поменялась. На сегодняшний день мы придерживаемся декларации от 9 марта 2022 года, которую подписали все спортивные министерства Европейского союза и другие присоединившиеся страны, согласно которой российские и белорусские спортсмены должны выступать в нейтральном статусе,
– сказал глава федерации.
Русских и белорусов лишат флага и гимна. Также француз заявил, что не намерен комментировать позицию Великобритании.
"Так что не будет флага, не будет гимна. Точка. Остановимся в этом. Такова наша позиция на данный момент. Мы не собираемся комментировать и оценивать действия правительства Великобритании. У каждого своя позиция", – добавил он.
Отстранение россиян и белорусов от Уимблдона
- Российский и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона. Соответствующее решение было поддержано и другими странами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Исландией.
- Однако сами же теннисные структуры отреагировали достаточно отрицательно. В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость. Руководитель Женской теннисной ассоциации пригрозил турниру серьезным решением.