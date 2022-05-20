Леся Цуренко – Юкі Наїто 2:1 (2:6, 7:6 (0), 6:2)

У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос зіграла лише одна українська тенісистка – Леся Цуренко. Українка у перших двох раундах обійшла колумбійку Емільяно Аранґо та італійку Сару Еррані, пише 24 канал.

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Українська тенісистка наразі посідає 121-ше місце у світовому рейтингу. Її суперницею була представниця Японії Юкі Наїто (№219 WTA). Тенісистки вперше грали між собою на професійному рівні.

Через дощову погоду у Парижі матч розпочався на декілька годин пізніше. Гра розпочалася з брейку, який оформила українка.

Проте втримати його Леся не змогла – Наїто зробила зворотний брейк, а потім ще двічі взяла подачу Цуренко та виграла сет із рахунком 6:2.

Ключовою ж стала друга партія. Вона тривала понад годину та завершилася перемогою українки на тай-брейку – 7:6 (7:0). Натомість уже третій сет став легкою прогулянкою для Цуренко – 6:2.

До слова. Відкритий чемпіонат Франції візьме старт 22 травня і триватиме до 5 червня. Переможниця турніру заробить 2,2 мільйони євро призових.

Ролан Гаррос: що відомо