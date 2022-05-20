Леся Цуренко – Юкі Наїто 2:1 (2:6, 7:6 (0), 6:2)
У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос зіграла лише одна українська тенісистка – Леся Цуренко. Українка у перших двох раундах обійшла колумбійку Емільяно Аранґо та італійку Сару Еррані, пише 24 канал.
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Українська тенісистка наразі посідає 121-ше місце у світовому рейтингу. Її суперницею була представниця Японії Юкі Наїто (№219 WTA). Тенісистки вперше грали між собою на професійному рівні.
Через дощову погоду у Парижі матч розпочався на декілька годин пізніше. Гра розпочалася з брейку, який оформила українка.
Проте втримати його Леся не змогла – Наїто зробила зворотний брейк, а потім ще двічі взяла подачу Цуренко та виграла сет із рахунком 6:2.
Ключовою ж стала друга партія. Вона тривала понад годину та завершилася перемогою українки на тай-брейку – 7:6 (7:0). Натомість уже третій сет став легкою прогулянкою для Цуренко – 6:2.
Ролан Гаррос: що відомо
- Востаннє Цуренко грала в основі Ролан Гаррос у 2019 році, коли дійшла до 3-го раунду. Її найкращий результат на турнірі – 1/8 фіналу 2018 року.
- З основної сітки розпочнуть гру три українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.
- Еліна Світоліна знялася зі змагань та вперше за 11 років пропустить Ролан Гаррос. Титулована українська тенісистка повідомила про вагітність.
- Перед початком турніру президент федерації тенісу Франції Жиль Мореттон повідомив, що росіяни та білоруси зможуть виступити на відкритому чемпіонаті Франції.
- За його словами федерація тенісу Франції, дотримується декларації від 9 березня 2022 року, яку підписали всі спортивні міністерства Європейського союзу та інші країни, що приєдналися, згідно з якою російські та білоруські спортсмени мають виступати в нейтральному статусі.