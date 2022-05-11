Свитолина не выступит в Париже впервые с 2011 года
Свитолина объявила о перерыве от турниров еще в марте. Она объяснила это тем, что у нее проблемы со спиной.
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Также тогда она отметила, что ей тяжело выступать на стартах из-за ситуации в родной стране.
Элина пропустила ряд турниров, в частности, матч Кубка Билли Джин Кинг Украины против США, а также старт грунтового сезона.
Также в апреле Свитолина анонсировала пропуск двух турниров WTA1000 – в Мадриде и Риме. Но входила в список участников Ролан Гаррос-2022.
Вместо украинки на открытом чемпионате Франции выступит пуэрториканка Моника Пуиг, которая должна была начать выступления на турнире по квалификации.
В последнем розыгрыше турнира Свитолина выбыла из Ролан Гаррос на стадии третьего круга, уступив будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.
К тому же, отсутствие Свитолиной будет означать ее дальнейшее падение в рейтинге WTA. Новую неделю украинская теннисистка начала с подъема на две позиции в рейтинге, идя по 27-й.
Свитолина может лишиться статуса первой ракетки Украины. Ближайшая преследовательница Элины – украинка Ангелина Калинина. В настоящее время она находится на 36-й позиции в обновленном рейтинге.
Результаты Светолиной в 2022 году
- Отсутствие Свитолиной означает, что в основной сетке Ролан Гаррос-2022 гарантированно сыграют только три украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
- В 2022 году Элина успела поучаствовать в 8 турнирах. Она одержала 5 побед в 13 матчах. Лучший результат – выход в четвертьфинал турнира в Монтеррее.