Встреча с легендой

18 мая Шевченко лично встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Теперь бывший тренер сборной лично посетил воспитанников ФК Локомотив.

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Интересно, что у Шевченко этот стадион имеет особые воспоминания. А ведь еще будучи ребенком, он тренировался именно там.



Шевченко посетил воспитанников Локомотива / Фото с телеграмм-канала Укрзалізниці

Киевский Локомотив возобновил тренировки и приютил воспитанников 30 спортивных заведений Украины – из Мариуполя, Херсона, Николаева и других городов.



Шевченко посетил ФК Локомотив / Фото с телеграмм-канала Укрзалізниці

На базе спортивного комплекса тренируются более 200 детей в возрасте от 6 лет, из них около половины – из других клубов.



Андрей Шевченко / Фото с телеграмм-канала Укрзалізниці

Ни один ребенок, стремящийся заниматься спортом, не останется без внимания, ведь ФК Локомотив помогает продолжить тренировки в других спортивных клубах тем детям, которые вынужденно покинули территорию Украины. Сейчас таким образом уже возобновили тренировку за границей более 20 детей,

– говорится в сообщении.

Гражданская позиция Шевченко

Украинский специалист с первых дней полномасштабного русско-украинского выражает свою гражданскую позицию.

Бывший тренер национальной команды неоднократно дал интервью известным мировым СМИ.

Также экс-наставник сборной помогает Украине финансово. Он запустил инициативу по поддержке Украины – Play Your Part for Ukraine.

Цель которой – собрать средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, которые убегают от войны.

12 мая Шевченко сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины в составе сборной мира. Поединок состоится в Лондоне. Сам футболист отметил, что "никогда еще игра не была столь важной". Также легендарный футболист выйдет на поле в благотворительном поединке в Милане. В матче также сыграют другие звезды – Лионель Месси, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие звезды.

Шевченко стал первым послом UNITED 24.

Кстати говоря. UNITED 24 – это национальный бренд Украины, объединяющий международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране. Указ о создании такой платформы подписал Зеленский. Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против России.