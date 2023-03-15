Польская теннисистка с пониманием отнеслась к этому отказу опытной Леси Цуренко в игре против соперницы, представляющей страну-союзницу России. Швентек призналась, что уважает украинских теннисисток и не знает, нашла бы она силы выходить на корт, будь война в ее Польше.

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Швентек: Мы должны больше внимания уделять помощи украинским игрокам

"Полностью понимаю, почему она отказалась от игры, потому что, честно говоря, я очень уважаю украинских девушек. Если бы на мою страну упала бомба или мой дом был разрушен, не знаю, смогла бы я справиться с этим и при этом продолжать играть в WTA -туре и соревноваться", – рассказала Ига.

Полячка обратилась ко всем, чтобы те больше помогали украинским теннисистам.

"Мы должны больше внимания уделять помощи украинским игрокам и обеспечению их всем необходимым, ведь они в основном должны заботиться обо всех своих семьях, и на их плечи ложится большое бремя. Я также стараюсь помогать в этом, потому что думаю, что со всем, что происходит , действия, которые были предприняты к этому моменту, я не думаю, что они были достаточными Думаю, что мы должны мыслить шире и не беспокоиться о том, заработаем ли мы деньги на этой или следующей неделе, а больше думать о том, что поставлено на карту и какие действия могут остановить российскую агрессию", – добавила Швентек.

Также Ига вспомнила в своем интервью российских и белорусских теннисистов, которых попросила быть более сознательными.

Мне кажется, что все, что мы делаем в теннисе, и то, что мы являемся примером для детей и болельщиков, также налагает на нас определенную ответственность. К сожалению, некоторые люди родились в странах, развязавших войну, но мне кажется, что вместе с этой ответственностью должна прийти и другая ответственность – например, иногда они должны быть более сознательными. Думаю, что с теми деньгами, которые мы зарабатываем, российские и белорусские игроки находятся в определенной безопасности. У украинских игроков, наверное, много забот, и я понимаю, почему она отказалась от игры. Я надеюсь, что она сможет участвовать в следующих турнирах,

– заявила польская теннисистка.

Напомним, что первая ракетка мира с первых дней полномасштабного вторжения России помогает Украине. Она организует благотворительные турниры, где собирают средства на нужды нашей страны. Также она публично осуждает российскую агрессию и была одной из первых, одевших в свою теннисную форму сине-желтую ленту.

Любопытно! Ига Швентек – единоличная лидер рейтинга WTA, заработав уже 10585 очков. А это более 4 тысяч больше, чем в своем активе имеет все та же вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. За свою карьеру полячка завоевала уже 12 трофеев и более 15,7 миллиона долларов призовых. В ее наследии 225 побед при 58 поражениях.

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