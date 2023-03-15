Польська тенісистка з розумінням поставилась до цієї відмови досвідченої Лесі Цуренко у грі проти суперниці, яка представляє країну-союзницю Росії. Швьонтек зізналась, що поважає українських тенісисток і не знає, чи знайшла б вона сили виходити на корт, якби війна була у її Польщі.

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Швьонтек: Ми повинні більше уваги приділяти допомозі українським гравцям

"Повністю розумію, чому вона відмовилася від гри, бо, щиро кажучи, я дуже поважаю українських дівчат. Якби на мою країну впала бомба або мій будинок був зруйнований, не знаю, чи змогла б я впоратися з цим і при цьому продовжувати грати у WTA-турі та змагатися", – розповіла Іга.

Полячка звернулась до усіх, аби ті більше допомагали українським тенісистам.

"Ми повинні більше уваги приділяти допомозі українським гравцям та забезпеченню їх усім необхідним, адже вони здебільшого повинні дбати про всі свої родини, і на їхні плечі лягає великий тягар. Я також намагаюся допомагати в цьому, тому що думаю, що з усім, що відбувається, дії, які були вжиті до цього моменту, я не думаю, що вони були достатніми. Думаю, що ми повинні мислити ширше і не турбуватися про те, чи заробимо ми гроші цього, чи наступного тижня, а більше думати про те, що поставлено на карту і які дії можуть зупинити російську агресію", – додала Швьонтек.

Також Іга пригадала у своєму інтерв'ю російських та білоруських тенісистів, яких попросила бути свідомішими.

Мені здається, що все, що ми робимо у тенісі, і те, що ми є прикладом для дітей та вболівальників, також накладає на нас певну відповідальність. На жаль, деякі люди народилися в країнах, які розв'язали війну, але мені здається, що разом із цією відповідальністю має прийти й інша відповідальність – наприклад, іноді вони мають бути свідомішими. Думаю, що з тими грошима, які ми заробляємо, російські та білоруські гравці перебувають у певній безпеці. Українські гравці, напевно, мають багато турбот, і я розумію, чому вона відмовилася від гри. Я сподіваюся, що вона зможе брати участь у наступних турнірах,

– заявила польська тенісистка.

Нагадаємо, що перша ракетка світу із перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні. Вона організовує благодійні турніри, де збирають кошти на потреби нашої країни. Також вона публічно засуджує російську агресію та була однією з перших, котра одягнула на свою тенісну форму синьо-жовту стрічку.

Цікаво! Іга Швьонтек – одноосібна лідерка рейтингу WTA, заробивши вже 10585 очок. А це на понад 4 тисячі більше, аніж у своєму активі має все та ж друга ракетка світу Аріна Соболенко із Білорусі. За свою кар'єру полячка здобула вже 12 трофеїв та понад 15,7 мільйона доларів призових. У її доробку 225 перемог при 58 поразках.

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