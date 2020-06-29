Каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" завершили обмен звездными футболистами. Игрок испанцев Артур перешел в "Ювентус", а лагерь "Барселоны" пополнил босниец Пьянич.

Детали громкого обмена

"Барселона" получит за Артура 72 миллионов евро, а затем еще 10 миллионов евро бонусом. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Кстати Вернер официально стал игроком "Челси": детали громкого трансфера

В "Ювентус" Артур присоединится тогда, когда будет завершен нынешний сезон. До окончания сезона 2019/20 бразильский хавбек будет выступать за "Барселону".

Сообщается, что Артур уже попросил у "Барселоны" разрешения не играть в августе. Именно тогда каталонцы должны сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пьянич переходит в "Барселону"

Полузащитник "Ювентуса" Пьянич официально стал игроком "Барселоны".

Каталонский клуб объявил о договоренности с "Ювентусом" по трансферу боснийского футболиста. "Барселона" заплатит за игрока 60 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

Соглашение с Пьяничем будет рассчитано на четыре года, отступные за него составят 400 миллионов евро.