Официально: "Барселона" приобрела Пьянича и продала Артура в "Ювентус"
Каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" завершили обмен звездными футболистами. Игрок испанцев Артур перешел в "Ювентус", а лагерь "Барселоны" пополнил босниец Пьянич.
Детали громкого обмена
"Барселона" получит за Артура 72 миллионов евро, а затем еще 10 миллионов евро бонусом. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
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В "Ювентус" Артур присоединится тогда, когда будет завершен нынешний сезон. До окончания сезона 2019/20 бразильский хавбек будет выступать за "Барселону".
Сообщается, что Артур уже попросил у "Барселоны" разрешения не играть в августе. Именно тогда каталонцы должны сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Пьянич переходит в "Барселону"
Полузащитник "Ювентуса" Пьянич официально стал игроком "Барселоны".
Каталонский клуб объявил о договоренности с "Ювентусом" по трансферу боснийского футболиста. "Барселона" заплатит за игрока 60 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.
Соглашение с Пьяничем будет рассчитано на четыре года, отступные за него составят 400 миллионов евро.