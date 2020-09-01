Футболист сборной Хорватии Иван Ракитич официально больше не игрок каталонской "Барселоны". Полузащитник вернулся в испанскую "Севилью".

Ракитич подписал с "Севильей" контракт на 4 сезона по 30 июня 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт "Севильи".

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Другие детали трансфера пока не раскрываются. По данным портала Transfermarkt, Ракитич перешел в "Севилью" за символические для испанского футбола полтора миллиона евро.

Что известно о Ракитиче

Клубную карьеру футболиста 32-летний хорват начал в швейцарском "Базеле", после которого выступал за немецкий "Шальке".

В 2011 году перешел в "Севилью", с которой выиграл Лигу Европы в 2014 году. Что интересно, в свое время Ракитич мог оказаться в киевском "Динамо".

В 2014 году Иван стал игроком "Барселоны", с которой выиграл 13 трофеев. Ракитич – финалист чемпионата мира 2018 года в составе сборной Хорватии.