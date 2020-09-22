Один из лучших бомбардиров Испании вернется в "Ювентус": кем пополнится клуб
Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората вскоре вернется в итальянскую Серию А. Форвард перейдет в туринский "Ювентус", за который выступал на протяжении 2014/16 годов.
Пресс-служба "старой сеньоры" уже сообщила, что нападающий прилетел в Турин для подписания соглашения. Перед заключением контракта Мората пройдет обязательный медицинский осмотр.
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Возвращение в Серию А
"Ювентус" должен заплатить за аренду футболиста 9 миллионов евро. В соглашении также будет прописана опция выкупа за 45 миллионов. Этот приход Мората в "Ювентус" будет вторым в его карьере, за туринцев нападающий выступал в течение 2014/16 годов. За эти два года испанец сыграл 93 матча, в которых 27 раз отличился в воротах соперников.
Мората пошел на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в Турин. По информации журналиста Николо Скиры, игрок будет получать 7,5 миллионов евро в год, сюда уже включена бонусная система.
Что известно про Альваро Мората
- Мората – воспитанник "Хетафе", "Атлетико" и мадридского "Реала".
- Во взрослом футболе дебютировал в 2010 году, сыграв за "Реал Мадрид Кастилья", в которой провел три сезона, приняв участие в 83 матчах чемпионата. В составе "Реала" был одним из главных бомбардиров команды.
- К главной команде "сливочных" присоединился в 2010 году. За королевский клуб успел сыграть 37 матчей в Ла Лиге.
- В 2014 году присоединился к составу итальянского "Ювентуса". Через два года "Реал" вернул в свой состав Морату, мадридцы воспользовались опцией в соглашении, которая позволяла им купить проданного ранее в Турин футболиста за 30 миллионов евро.
- Уже в июле 2017 года Моратой усилилось лондонское "Челси". За немалую сумму – 70 миллионов фунтов.
- В январе 2019 года "Атлетико" взяло в аренду испанца.