Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората вскоре вернется в итальянскую Серию А. Форвард перейдет в туринский "Ювентус", за который выступал на протяжении 2014/16 годов.

Пресс-служба "старой сеньоры" уже сообщила, что нападающий прилетел в Турин для подписания соглашения. Перед заключением контракта Мората пройдет обязательный медицинский осмотр.

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Возвращение в Серию А

"Ювентус" должен заплатить за аренду футболиста 9 миллионов евро. В соглашении также будет прописана опция выкупа за 45 миллионов. Этот приход Мората в "Ювентус" будет вторым в его карьере, за туринцев нападающий выступал в течение 2014/16 годов. За эти два года испанец сыграл 93 матча, в которых 27 раз отличился в воротах соперников.

Мората пошел на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в Турин. По информации журналиста Николо Скиры, игрок будет получать 7,5 миллионов евро в год, сюда уже включена бонусная система.

Что известно про Альваро Мората