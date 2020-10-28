Александр Усик проведет свой второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисоры. Украинец признался, что британец попытается нанести ему вред на ринге, но на самом деле у Дерека доброе сердце, он делает все эти заявления только ради популяризации поединка.

Уже 31 октября Усик встретится с Чисорой в одном из самых интересных поединков 2020 года. Сначала Дерек заявил, что для украинца этот бой станет самым большим страхом в его карьере на что Александр дал быстрый ответ и назвал британца хорошим человеком, сообщает Matchroom Boxing.

Неожиданное заявление: Усик – номер один среди соперников: Чисора забросал украинца комплиментами перед боем

Заявление Усика

Перед боем оба боксера обменялись комплиментами в сторону друг друга. Сначала Дерек забросал комплиментами украинца, назвав его лучшим соперником против которого выходил на ринг и отметил работу ног Александра и арсенал ударов. Теперь Усик не удержался и похвалил боксера из Великобритании.

"Я знаю, что этот большой парень попытается всячески причинить мне вред. Все думают, что Он сумасшедший, но на самом деле он очень хороший человек. Просто Дерек привык всем своим видом показывать злость. Но в душе он добрый", – сказал украинский боксер.

Усик отметил и то, что Чисора стремится взять реванш за Тони Белью. На что украинец ответил, что готов к поединку против британца.

"Им движет не стремление реванша. Да и вообще, я не думаю, что Дерек станет самым большим страхом в моей жизни. Он же не знает, чего я боюсь. Если честно, я и сам не знаю", – заявил Александр.

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