Олександр Усик проведе свій другий бій у суперважкій вазі проти Дерека Чісори. Українець зізнався, що британець спробує завдати йому шкоди на ринзі, але насправді у Дерека добре серце, він робить всі ці заяви лише заради популяризації поєдинку.

Вже 31 жовтня Усик зустрінеться із Чісорою у одному із найцікавіших поєдинків 2020 року. Спершу Дерек заявив, що для українця цей бій стане найбільшим страхом у його кар'єрі на що Олександр дав швидку відповідь та назвав британця хорошою людиною, повідомляє Matchroom Boxing.

Несподівана заява: Усик – номер один серед суперників: Чісора закидав українця компліментами перед боєм

Заява Усика

Перед боєм обидва боксери обмінялись компліментами у сторону один одного. Спершу Дерек закидав хорошими словами українця, назвавши його найкращим суперником проти якого виходив на ринг та відзначив роботу ніг Олександра та арсенал ударів. Тепер Усик не втримався та похвалив боксера з Великої Британії.

"Я знаю, що цей великий хлопець спробує всіляко завдати мені шкоди. Всі думають, що Чісора – божевільний, але насправді він дуже хороша людина. Просто Дерек звик всім своїм виглядом показувати злість. Але в душі він добрий", – сказав український боксер.

Усик відзначив і те, що Чісора прагне взяти реванш за Тоні Белью. На що українець відповів, що готовий до поєдинку проти британця.

"Їм рухає не прагнення реваншу. Та й взагалі, я не думаю, що Дерек стане найбільшим страхом в моєму житті. Він же не знає, чого я боюся. Якщо чесно, я і сам не знаю", – заявив Олександр.

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