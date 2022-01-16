Черноморец усилился нападающим Динамо, которого из-за поведения выгнали из Легии

Одесский клуб официально объявил о подписании форварда "Динамо" Назария Русина. Условия контракта не разглашаются.

Добавит ловкости в атаке

"Моряки" не отказались от пути трансферной политики клуба. Очередной динамовец будет выступать за клуб из Одессы. Новый наставник Черноморца Роман Григорчук активно усиливает команду ко второй части сезона.

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Пресс-служба одесского клуба пожелала Назарию Русину удачи. Но не раскрыла детали условий контракта.

По данным Transfermarkt , Черноморец арендовал Русина до конца июня 2022 года.

Еще раньше форварда заметили на фотографии одной из тренировок клуба в Турции, где подопечные Григорчука готовятся к возобновлению сезона.

Черноморец ушел на зимний перерыв на 13 месте в таблице УПЛ. За 18 матчей "моряки" получили всего 14 очков.

Отметим, что такая политика клуба не устраивает фанатов "моряков", неоднократно выражавших свое недовольство в физической форме. Ранее сообщалось, что Григорчук оставит в команде пять динамовцев.

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