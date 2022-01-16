Черноморец усилился нападающим Динамо, которого из-за поведения выгнали из Легии
Источник:сайт Черноморца
Одесский клуб официально объявил о подписании форварда "Динамо" Назария Русина. Условия контракта не разглашаются.
Добавит ловкости в атаке
"Моряки" не отказались от пути трансферной политики клуба. Очередной динамовец будет выступать за клуб из Одессы. Новый наставник Черноморца Роман Григорчук активно усиливает команду ко второй части сезона.
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Пресс-служба одесского клуба пожелала Назарию Русину удачи. Но не раскрыла детали условий контракта.Интересно! По данным Transfermarkt, Черноморец арендовал Русина до конца июня 2022 года.
Еще раньше форварда заметили на фотографии одной из тренировок клуба в Турции, где подопечные Григорчука готовятся к возобновлению сезона.
Черноморец ушел на зимний перерыв на 13 месте в таблице УПЛ. За 18 матчей "моряки" получили всего 14 очков.
Отметим, что такая политика клуба не устраивает фанатов "моряков", неоднократно выражавших свое недовольство в физической форме. Ранее сообщалось, что Григорчук оставит в команде пять динамовцев.
Неоднозначная карьера Русина
- Футболист выступает в структуре "Динамо" с 2015 года, когда переехал из Львова.
- В Украине довольно успешно поиграл в аренде за луганскую Зарю.
- А вот зарубежный опыт Русин не может добавить в актив. Руководством Легии не было удовлетворено поведением Назария и отправило его обратно в Киев.
- После чего он сразу отправился в аренду в Днепр-1, в декабре 2021 года вернулся к киевлянам.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 10 матчей, в которых забил 2 гола.