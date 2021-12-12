Фанаты продолжают "терроризировать" любимый клуб

Болельщики Черноморца все никак не могут успокоиться и продолжают выражать свое недовольство. Неизвестные в масках встретили клубный автобус, направлявшийся к одесской арене на игру УПЛ против Металлиста 1925 года.

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Фанаты камнями забросали транспорт команды. По информации Odessa.Online, в автобус летели дымовые шашки. Ультрас выкрикивал в сторону клуба оскорбительные слова: "А ну, давай, у***вай отсюда".



Разбойное нападение на автобус Черноморца / Фото Odessa.Online

Больше всего после такого разбойного нападения пострадал автобус – разбито заднее стекло транспорта. К счастью, футболисты не пострадали и даже принесли своим фанатам победу над харьковчанами со счетом 2:1. Уже к пятой минуте цифры на табло были уже 2:0 в пользу хозяев. Гол-шедевр удался Сергею Кравченко.

Одесский клуб продолжает страдать от бурного поведения фанатов. Все потому, что ультрас "моряков" недовольны тем, что в команде играют столько арендованных игроков из Динамо – аж 16-ть.

Видео разбитого автобуса