Пресс-служба одесского клуба опубликовала фото занятия на сборах в Турции. На одном из них замечен 23-летний игрок.

К слову Александрия официально представила новичков: среди них футболисты Динамо и Шахтера

Однако пока неизвестно, соглашение оформлено на правах аренды или полноценного трансфера. О переходе пока не объявлено официально.



Назарий Русин на тренировке Черноморца / Скриншот

На учебно-тренировочные сборы в Турцию отправился также хавбек Иван Бобко, игравший в клубе ЛНЗ Черкассы. Обоих футболистов заметили на фотографиях тренировки "моряков" в Турции.

Главный тренер Черноморца Роман Григорчук ранее подтвердил, что некоторые футболисты Динамо продолжат играть за одесский клуб на правах аренды.

Что известно про Русина