Додасть спритності в атаці

"Моряки" не відмовились від шляху трансферної політики клубу. Черговий динамівець виступатиме за клуб із Одеси. Новий наставник Чорноморця Роман Григорчук активно підсилює команду до другої частини сезону.

До теми Нападника Динамо помітили на зборах Чорноморця в Туреччині: фото

Пресслужба одеського клубу побажала Назарію Русину удачі. Але не розкрила деталей умов контракту.

Цікаво! За даними Transfermarkt, Чорноморець орендував Русина до кінця червня 2022-го року.

Ще раніше форварда помітили на світлини одного з тренувань клубу у Туреччині, де підопічні Григорчука готуються до відновлення сезону.

Чорноморець пішов на зимову перерву на 13-му місці у таблиці УПЛ. За 18 матчів "моряки" здобули лише 14 очок.

Відзначимо, що така політика клубу не влаштовує фанатів "моряків", які неодноразово висловлювали своє невдоволення у фізичній формі. Раніше повідомлялось, що Григорчук залишить у команді п'ять динамівців.

Неоднозначна кар'єра Русина