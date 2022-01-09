В Черноморце решили не отказываться от всех без исключения арендованных игроков. На собрании команды, которое состоялось в отеле "Лондонский", присутствовали 5 игроков, которые находились на контракте в киевском Динамо.

К слову Тренер Черноморца хочет оставить арендованных игроков Динамо: фанаты клуба будут против

Это – Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык, Кристиан Беловар, Георгий Цитаишвили.

Также в составе одесситов остался Валерий Дубко, который выступает на правах аренды в полтавской Ворскле.

Кого уже подписал Черноморец

Также по информации источника, среди тех, кто подписал контракт с клубом и оказался в списке тех, кто уезжает на сбор в Турцию 9 января, значится фамилия воспитанника киевского Динамо, защитника Артема Сухоцкого. Предыдущим клубом в карьере 29-летнего футболиста была черниговская Десна, в составе которой он выступал в осенней части сезона-2020/21.

В Одессе новый "моряк" уже успел встретиться со своим бывшим одноклубником по Десне, который в последнее время выступал за Днепр-1, вратарем Евгением Пастом, который тоже подписал соглашение с Черноморцем.

В команду, которая формируется Романом Григорчуком, сватают также еще двоих игроков, которые выступали в Десне в этом сезоне — защитника Сергея Болбата и нападающего Филиппа Будковского.

Динамовцы в составе Черноморца

В первой части сезона за одесский клуб выступали 16 футболистов Динамо, которые были арендованы одесситами.