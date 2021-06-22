Чемпионские раунды были за мной, – Ломаченко был уверен, что побьет Лопеса одной рукой

Накануне боя с Масайоши Накатани Top Rank выпустила фильм о карьере Василия Ломаченко. Украинский боксер рассказал в нем о бое против Теофимо Лопеса.

Уверенность украинца, которая осталась на словах

Подсчеты украинского боксера и судьи после боя с Теофимо Лопесом были разными. Василий Ломаченко был уверен в своей победе на все 100%. Даже травма плеча не должна была помешать украинцу праздновать успех и стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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Боксер из Украины признал, что последний раунд остался за соперником из США, но в чемпионских раундах победителем был именно он.

Я не пропустил удар от Лопеса, но сам по нему попал. Я на 100% верил, что могу побить его одной рукой. Если мы говорим о последних трех чемпионских раундах, то я выиграл два,

– ответил Ломаченко.

Украинец изменил тактику во время поединка

Плечо дало о себе знать в тренировочном лагере и по ходу второго раунда боя. Поэтому украинцу нужно было беречь силы на весь поединок. Василий хотел сделать акцент на вторую часть поединка, но уже было слишком поздно. Боксеру даже предлагали отменить бой, но Ломаченко ответил категорически: "Нет. Это мой шанс. Завоевание четырех титулов – моя мечта и цель. Я был близок к ней, на расстоянии всего одного шага. Поэтому я не мог отменить этот поединок".

Ломаченко – Лопес: коротко о бое