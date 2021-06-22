Впевненість українця, яка залишилась на словах

Підрахунки українського боксера та судді після бою з Теофімо Лопесом були різними. Василь Ломаченко був упевнений у своїй перемозі на усі 100%. Навіть травма плеча не повинна була завадити українцю святкувати успіх та стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

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Боксер із України визнав, що останній раунд залишився за суперником із США, але у чемпіонських раундах переможцем був саме він.