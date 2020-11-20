Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес может выйти на ринг против Джорджа Камбососа. Руководитель Top Rank Боб Арум уже вроде начал переговоры об этом бое.

Австралиец Джордж Камбосос является обязательным претендентом по линии IBF. Поэтому его бой с американцем становится более вероятным. Об этом сообщает инсайдер Стив Ким в своем твиттер-аккаунте.

Стоит прочитать Рефери не дал отправить Ломаченко в нокаут: Лопес пожаловался на судейство в бою с украинцем

Потенциальный соперник Лопеса

Инсайдер разговаривал с промоутером о следующем поединке абсолютного чемпиона мира.

"Теофимо – Камбосос и Франко – Молони. Это будет большим событием в Австралии. Боб Арум повторил мне, что переговоры уже начались, поэтому шоу может состояться уже в начале 2021", – написал Стив Ким.

Кто такой Джордж Камбосос? Австралийско-греческий боксер, с 2017 года стал обладателем титула Pan Panific в легком весе. 31 октября провел бой против бывшего чемпиона IBF в полулегком весе Ли Селби. В котором по раздельным решением судей одержал победу на лондонской "The SEE Arena".

Добавим, что Джошуа Франко и Эндрю Молони уже дважды встречались на одном ринге за пояс WBA. Первый бой завершился победой американца по решению судей, а второй поединок не был закончен. Рефери остановил схватку. Боксеры оба столкнулись головами, поэтому над глазом австралийца образовалась гематома.