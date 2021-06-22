Уверенность украинца, которая осталась на словах
Подсчеты украинского боксера и судьи после боя с Теофимо Лопесом были разными. Василий Ломаченко был уверен в своей победе на все 100%. Даже травма плеча не должна была помешать украинцу праздновать успех и стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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Боксер из Украины признал, что последний раунд остался за соперником из США, но в чемпионских раундах победителем был именно он.
Я не пропустил удар от Лопеса, но сам по нему попал. Я на 100% верил, что могу побить его одной рукой. Если мы говорим о последних трех чемпионских раундах, то я выиграл два,
– ответил Ломаченко.
Украинец изменил тактику во время поединка
Плечо дало о себе знать в тренировочном лагере и по ходу второго раунда боя. Поэтому украинцу нужно было беречь силы на весь поединок. Василий хотел сделать акцент на вторую часть поединка, но уже было слишком поздно. Боксеру даже предлагали отменить бой, но Ломаченко ответил категорически: "Нет. Это мой шанс. Завоевание четырех титулов – моя мечта и цель. Я был близок к ней, на расстоянии всего одного шага. Поэтому я не мог отменить этот поединок".
Ломаченко – Лопес: коротко о бое
- В октябре 2020 года Ломаченко мог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Но на его пути стал неуступчивый Теофимо Лопес. Американец на протяжении всего поединка выглядел быстрее и свежее. А вот уровень бокса, который показывал украинец был далек от идеального.
- Бой продлился все 12 раундов. Только по запискам судей был определен победитель боя – им стал Лопес.
- В контракте поединка не было пункта о реванше. Поэтому боксеры так и пока не смогли договориться о втором совместном бое. Лопес заявлял, что во втором поединке отправит украинца в нокаут.
- В следующем бою Лопес проведет защиту титула против Джорджа Камбососа – обязательного претендента по линии IBF. Поединок был перенесен из-за травмы американца.
- Василий же в ночь с 26 на 27 июня выйдет на ринг против японца Масайоши Накатани. Противостояние состоится со зрителями на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада, (США).