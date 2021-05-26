Дерзкое обещание Лопеса

В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко. 23-летний американский боксер отобрал у украинца абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Украинская команда в течение долгого времени пыталась добиться реванша с Теофимо. Но сторона Лопеса была принципиальной. Американец не видит смысла организовывать второй поединок. Недавно Ломаченко заявил, что в бою была ничья. Над этими словами его соперник лишь посмеялся.

Теофимо назвал украинца человеком, который никогда не мирился с поражениями. Василий раньше не проигрывал, тем более так, как американцу. Лопес пообещал всем, если они снова выйдут на ринг, то на этот раз Ломаченко побывает в нокауте.

Ломаченко остался в прошлом. В конце концов, я забрал у него сердце. Даже если мы проведем еще один бой, в этот раз я его нокаутирую. И это не просто разговоры,

– заявил боксер из США.

Своей победой над бойцом из Украины Лопес солидно поднял свой уровень. Теперь с 23-летним боксером мечтают подраться несколько ведущих спортсменов: "Я еще на старте, когда только начал это, говорил людям: "Вам лучше получить меня сейчас, поскольку у вас большие шансы подраться со мной сейчас, а не позже. Теперь слишком поздно для всех".

Ломаченко – Лопес: соперники

Лопес победил Ломаченко только по судейским запискам. Но невооруженным глазом было видно превосходство американца на ринге. Сейчас оба боксера уже имеют своих будущих соперников.

Лопес проведет защиту титула против Джорджа Камбососа-обязательного претендента по линии IBF. Украинец подерется с Масайоши Накатани. Японец также в пассиве имеет поражение от Теофімо. Официально поединок состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада (США).