В финском городе Эспоо продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в возрасте U23. Украину на соревнованиях представляет 41 спортсмен, пишет 24 канал.

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В субботу двое наших представителей получили золото – Михаил Кохан да Артур Фельфнер. А вот в соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин Украина выиграла две серебряные награды.

Участие в соревновании приняли трое наших легкоатлетов. Меньше шансов было у Олега Тикула, который выбыл на 9 месте. Украинец смог покорить 2,10 метра с первой попытки, но больше не усилил.

А вот Роман Петрук и Олег Дорощук поднялись на подиум. Ребята дошли до высоты 2,19 метра, взятой с первого раза. Также этот показатель подчинился Али Эрен Унлу.

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Впрочем, турок пошел брать 2,22 метра и сделал это со второй попытки. Потому Али досталось золото, а Петрук и Дорощук получили по серебряной награде из-за идентичных показателей. В целом у Украины уже четыре медали на легкоатлетическом Евро U23.