Чемпионат Европы по легкой атлетике U23 принимает в эти дни город Эспоо (Финляндия). На соревнования съехались сотни атлетов со всего континента, в том числе и украинцы, пишет 24 канал.

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Наша сборная тем временем завоевала уже второе золото. Первая победа подчинилась Михаилу Кохану в метании молота. Теперь же успеха добился Артур Фельфнер.

19-летний метатель копья был фаворитом среди 13 участников и в конце концов без проблем выиграл соревнование. Уже с первой попытки Артур покорил 79,42 метра.

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Это позволило бы ему в итоге стать вторым. Впрочем, дальнейшие попытки позволили Фельфнеру в итоге улучшить показатель до 83,04 метра. Это явилось рекордом сезона среди европейских атлетов до 23 лет.

Результаты соревнования по метанию копья среди мужчин на чемпионате Европы U23: