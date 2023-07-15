У фінському місті Еспоо продовжується чемпіонат Європи з легкої атлетики у віковій категорії U23. Україну на змаганнях представляє 41 спортсмен, пише 24 канал.

До теми Рекорд Магучіх побитий: двоє українок стали призерками Діамантової ліги зі стрибків у висоту

В суботу двоє наших представників здобули золото – Михайло Кохан та Артур Фельфнер. А ось у змаганнях зі стрибків у висоту серед чоловіків Україна виграла дві срібні нагороди.

Участь у змаганні взяли троє наших легкоатлетів. Найменше шансів було у Олега Тикула, який вибув на 9 місці. Українець зміг підкорити 2,10 метра з першої спроби, але більше не посилив.

А ось Роман Петрук і Олег Дорощук піднялись на подіум. Хлопці дійшли до висоти 2,19 метра, яку взяли з першого разу. Так само цей показник підкорився Алі Ерен Унлу.

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Втім турок пішов брати 2,22 метра і зробив це з другої спроби. Тому Алі дісталось золото, а Петрук і Дорощук отримали по срібній нагороді через ідентичні показники. Загалом Україна вже має чотири медалі на легкоатлетичному Євро U23.