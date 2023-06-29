В швейцарской Лозанне на этапе Бриллиантовая лига состоялось соревнование по прыжкам в высоту. Среди 11 участников турнира было трое украинок, пишет 24 канал.
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Участие в соревнованиях приняли Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. До этого Ярослава одержала 11 побед подряд, но в этот раз удовлетворилась бронзой.
Магучих покорила отметку 1,97 метра, а вот Геращенко прыгнула ровно на 2 метра. Это принесло ей серебряную награду, в то время как победа досталась легкоатлетке из Австралии Николи Олислагерс.
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Девушка покорила 2,02 метра и на один сантиметр превзошла рекорд сезона, который ранее установила Магучих. Что касается Юлии Левченко, то спортсменка из Бахмута стала пятой с показателем 1,94 метра.
Результаты соревнования по прыжкам в высоту в Бриллиантовой лиге, Лозанна:
- Никола Олислагерс (Австралия) – 2,02 метра
- Ирина Геращенко (Украина) – 2,00 метра
- Ярослава Магучих (Украина) – 1,97 метра
- Морган Лейк (Великобритания) – 1,94 метра
- Юлия Левченко (Украина) – 1,94 метра