В швейцарской Лозанне на этапе Бриллиантовая лига состоялось соревнование по прыжкам в высоту. Среди 11 участников турнира было трое украинок, пишет 24 канал.

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Участие в соревнованиях приняли Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. До этого Ярослава одержала 11 побед подряд, но в этот раз удовлетворилась бронзой.

Магучих покорила отметку 1,97 метра, а вот Геращенко прыгнула ровно на 2 метра. Это принесло ей серебряную награду, в то время как победа досталась легкоатлетке из Австралии Николи Олислагерс.

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Девушка покорила 2,02 метра и на один сантиметр превзошла рекорд сезона, который ранее установила Магучих. Что касается Юлии Левченко, то спортсменка из Бахмута стала пятой с показателем 1,94 метра.

Результаты соревнования по прыжкам в высоту в Бриллиантовой лиге, Лозанна: