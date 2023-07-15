В Финляндции в эти дни проходит чемпионат Европы по легкой атлетике U23. Сборную Украины на турнире представляют 41 спортсмен, и они уже начали приносить награды нашей стране, пишет 24 канал.

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Да, Михаил Кохан защитил звание чемпиона Европы по метанию молота. В этом году 22-летний днепрянин уже выигрывал молодежный Кубок Европы и занимал второе место на Европейских играх.

На ЧЕ U23 Кохан захватил промежуточное лидерство после первых двух попыток, показав результат 76,16 метра. Уступив оппонентам в пятой попытке, Михаил после этого сделал финальный рывок и установил результат 77,21 метра.

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Это позволило украинцу одержать уже пятую подряд победу в сезоне-2023. К тому же этот показатель стал рекордным для Кохан в сезоне, ведь на Европейских играх легкоатлет покорил 77,03 метра.

Результаты соревнования по метанию молота среди мужчин на чемпионате Европы U23: