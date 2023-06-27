Бельгийская толкательница ядра Джолиен Бумкво пробежала стометровку с барьерами. Спортсменка вынужденно пошла на такой шаг, пишет 24 Канал.

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Спасала как могла

На происходящих в Польше Европейских играх-2023 произошел очень необычный инцидент. Две барьеристки сборной Бельгии, которые должны были участвовать в соревнованиях, неожиданно травмировались. Такое развитие событий далеко не освещало ничего хорошего для "красных дьяволов", поскольку из-за того, что в дистанции некому принять участие, их могли смело дисквалифицировать. Но вот спасение пришло оттуда, откуда никто не ожидал.

Джолиен Бумкво, регулярно выступающая в силовых видах легкой атлетики (толкании ядра, метании молота и диска) вызвалась стать спасительницей своей сборной и преодолеть заданную дистанцию. Бумкво не сбила ни одного барьера и финишировала со временем 32,81 секунды, что стало худшим результатом на 19 секунд, чем у спортсменки, занявшей седьмую строчку по итогам забега. Но вот стоит отметить, что Джолиен никто не осуждал за такой результат, а наоборот, ей аплодировали зрители и поздравляли соперницы после того, как представительница Бельгии со своей задачей справилась.

Кстати говоря. Победа Бумкво все же не помогла "красным дьяволам", поскольку сборная Бельгии заняла 14-е место в командном зачете и была переведена во второй дивизион.

Видео забега толкалки ядра: