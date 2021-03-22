Украинец Чеботарь отправил непобедимого немца Лика в глубокий нокаут: видео
В воскресенье, 21 марта, в Броварах состоялись несколько боев от K2 Promotions. Одним из них был поединок между 33-летним немецким боксером Йоаном Ликом и молодым украинцем Василием Чеботарем.
Источник:24 канал
Мощный нокаут от украинца
До этого поединка с Василием Чеботарем боксер из Германии еще не знал вкуса поражений в карьере. Однако украинцу понадобился лишь один раунд, чтобы одержать победу.
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Оба боксера обменялись ударами по корпусу, а уже на второй минуте первого раунда Чеботарь поймал соперника левым боковым в голову, который положил соперника на канвас.
Судья остановил бой и сигнализировал о победе украинского боксера нокаутом. Василий и его команда не сдерживали эмоций на ринге. Немец еще долго лежал на настиле и не мог подняться на собственные ноги. Василий подошел к 33-летнему сопернику и поблагодарил его за поединок. Для немца это поражение стало первым на профессиональном ринге.
Главный бой вечера
- В главном бою вечера встретились украинец Денис Беринчик и чилиец Хосе Санчес. Опытному боксеру из Украины нужно было всего три раунда, чтобы одержать уверенную победу.
- После поединка Денис бросил вызов ирландцу Артему Лобову, который уже согласился на совместный бой. Поединок может состояться в формате кулачных поединков.
Видеообзор боя между Чеботарем и Ликом
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