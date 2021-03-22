В воскресенье, 21 марта, в Броварах состоялись несколько боев от K2 Promotions. Одним из них был поединок между 33-летним немецким боксером Йоаном Ликом и молодым украинцем Василием Чеботарем.

Мощный нокаут от украинца

До этого поединка с Василием Чеботарем боксер из Германии еще не знал вкуса поражений в карьере. Однако украинцу понадобился лишь один раунд, чтобы одержать победу.

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Оба боксера обменялись ударами по корпусу, а уже на второй минуте первого раунда Чеботарь поймал соперника левым боковым в голову, который положил соперника на канвас.

Судья остановил бой и сигнализировал о победе украинского боксера нокаутом. Василий и его команда не сдерживали эмоций на ринге. Немец еще долго лежал на настиле и не мог подняться на собственные ноги. Василий подошел к 33-летнему сопернику и поблагодарил его за поединок. Для немца это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Главный бой вечера

В главном бою вечера встретились украинец Денис Беринчик и чилиец Хосе Санчес. Опытному боксеру из Украины нужно было всего три раунда, чтобы одержать уверенную победу.

После поединка Денис бросил вызов ирландцу Артему Лобову, который уже согласился на совместный бой. Поединок может состояться в формате кулачных поединков.

Видеообзор боя между Чеботарем и Ликом