Украинский боксер Денис Беринчик не перестает поражать своими появлениями на ринге. В воскресенье, 21 марта, Беринчик организовал эффектный выход на ринг против Хосе Санчеса.

Дениса Беринчика "привезли" к рингу на носилках. Сопровождение непобедимому боксеру устроили две медсестры.

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При этом одна рука и нога опытного Беринчика были в гипсе.

Видео появления Дениса Беринчика

Беринчик непобедим

Украинский боксер одержал уверенную победу в бою с Хосе Санчесом и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Бой длился всего три раунда. На старте третьего раунда Беринчика ошеломил соперника тяжелым ударом. Украинец зажал Санчеса у канатов и начал добивать. Рефери решил остановить поединок – технический нокаут.

После боя Денис бросил вызов ирландцу Артему Лобову.