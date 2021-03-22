У неділю, 21 березня, у Броварах відбулись декілька боїв від K2 Promotions. Одним із них був поєдинок між 33-річним німецьким боксером Йоаном Ліком та молодим українцем Василем Чоботарем.

Потужний нокаут від українця

До цього поєдинку з Василем Чоботарем боксер з Німеччини ще не знав смаку поразок у кар'єрі. Однак українцю знадобився лише один раунд, щоб здобути перемогу.

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Обидва боксери обмінялись ударами по корпусу, а вже на другій хвилині першого раунду Чоботар зловив суперника лівим боковим у голову, який поклав суперника на канвас.

Суддя зупинив бій та сигналізував про перемогу українського боксера нокаутом. Василь та його команда не стримували емоцій на ринзі. Німець ще довго лежав на настилі та не міг підійнятись на власні ноги. Василь підійшов до 33-річного суперника та подякував йому за поєдинок. Для німця ця поразка стала першою на професійному ринзі.

Головний бій вечора

У головному бою вечора зустрілись українець Денис Берінчик та чилієць Хосе Санчес. Досвідченому боксеру з України потрібно було лише три раунди, щоб здобути впевнену перемогу.

Після поєдинку Денис кинув виклик ірландцю Артему Лобову, який вже погодився на спільний бій. Двобій може відбутись у форматі кулачних поєдинків.

Відеоогляд бою між Чоботарем та Ліком