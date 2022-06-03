Это просто позорно, – Ливерпуль отреагировал на обвинения МВД Франции

Финальный поединок Лиги чемпионов начался на полчаса позже. Все потому, что не все фанаты успели попасть на трибуны.

У болельщиков Реала тоже были проблемы с билетами

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин обвинил в хаосе перед началом финального матча главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.

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По его словам, около 70% билетов болельщиков Ливерпуля были ложными. По мнению Дарманина, тренер "красных" поощрял болельщиков приехать во Францию ​​даже без билетов.

В Ливерпуле отреагировали на обвинения французов.

"Мы не имели возможности провести это открытое расследование. Я не думаю, что людям уместно выдвигать обвинения, пока мы не получим всех фактов. По поводу того факта, что это только фанаты Ливерпуля виноваты... Вчера я разговаривал со своим коллегой из Реала, который ясно дал понять, что у их болельщиков тоже были проблемы.

Сегодня мы снова написали УЕФА и подняли конкретные вопросы – 13 конкретных вопросов – которые мы хотели бы получить от них, чтобы они прояснили детали этого расследования. Нам нужна ясность. Я сочувствую болельщикам из-за боли, горя, вреда, оскорбления, который они перенесли в субботу. И теперь, когда французский министр сказал, что только болельщики Ливерпуля были проблемой, это просто стыдно", – говорится в заявлении клуба.

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