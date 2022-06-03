Вболівальники Реала теж мали проблеми з квитками
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін звинуватив у хаосі перед початком фінального матчу головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.
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За його словами, близько 70% квитків вболівальників Ліверпуля були фальшивими. На думку Дарманіна, тренер "червоних" заохочував уболівальників приїхати до Франції навіть без квитків.
У Ліверпулі відреагували на звинувачення французів.
"Ми не мали можливості провести це відкрите розслідування. Я не думаю, що людям доречно висувати звинувачення, допоки ми не отримаємо всіх фактів. Щодо того факту, що це лише фанати Ліверпуля винні... Вчора я розмовляв зі своїм колегою з Реала, який ясно дав зрозуміти, що їхні уболівальники теж мали проблеми.
Сьогодні ми знову написали УЄФА і порушили конкретні питання – 13 конкретних питань – які ми хотіли б отримати від них, щоб вони прояснили деталі цього розслідування. Нам потрібна ясність. Я співчуваю уболівальникам через біль, горе, шкоду, образу, яку вони перенесли в суботу. І тепер, коли французький міністр сказав, що лише вболівальники Ліверпуля були проблемою, це просто ганебно", – йдеться у заяві клубу.
Реал – Ліверпуль: як закінчився матч
- 28 травня Реал у фінальному протистоянні обіграв Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса і феноменальній грі Тібо Куртуа. Для мадридського клубу це 14-те чемпіонство.
- Початок гри спершу перенесли на 15 хвилин, потім цей час збільшили. У кінцевому результаті гра розпочалася о 22:36.
- В УЄФА повідомили, що причиною проблем з турнікетами стали фальшиві квитки, які придбали фанати Ліверпуля. Тому виникла затримка, щоб власники дійсних перепусток зуміли безперешкодно потрапити на гру.
- Проте є одне "але", захисник Ліверпуля і збірної Шотландії Ендрю Робертсон заявив, що квиток, який він отримав у клубі, теж назвали фальшивим.
- Наразі в УЄФА триває розслідування щодо цього інциденту.