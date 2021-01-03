Тренер Джеймс Али Башир, который в свое время тренировал Александра Усика, назвал потенциально самого сложного соперника для украинца.

Джеймс Али Башир дал большое интервью ютуб-каналу BWTM SPORTS & GAMING. В нем он оценил бой Усика против Дерека Чисоры. По его словам, этот боксер был далеко не самым сложным для украинца, но доставил ему немало хлопот.

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"Удары – это прекрасно, когда ты можешь их донести. Однако Дерек Чисора выбрасывал много бешеных ударов, и они лишили его энергии. Когда ты промахиваешься после таких ударов, это сказывается на тебе", – заявил Джеймс Али Башир.

По его словам, больше всего хлопот в тяжелом весе для Усика может доставить Тайсон Фьюри. Среди преимуществ обладателя чемпионского пояса WBC тренер назвал габариты и непредсказуемость.

"Я считаю, что самым сложным соперником для Усика в тяжелом весе будет Тайсон Фьюри, потому что он высокий. Джо Джойс довольно мощный, но он немного деревянный и предсказуемый. Тайсон Фьюри чуть более непредсказуем. Он движется то здесь, то там", – рассказал Джеймс Али Башир.

Напомним, бывший тренер Усика дал большое интервью, где он

Джеймс Али Башир был тренером Усика, когда тот выступал в первом тяжелом весе в 2017 году. И готовил его к бою против Кшиштофа Гловацки в рамках WBSS. Именно в этом бою Усик выиграл титул WBO. После этого боя боксер и тренер разошлись. Поэтому уже к следующим боям Усика готовил Анатолий Ломаченко.

В 2021 году Усик должен провести как минимум один бой. Он является главным претендентом на чемпионский титул WBO в тяжелом весе, которым владеет Энтони Джошуа. Однако британец может и не защищать титул, оставив его вакантным. Тогда Усику придется сражаться за него еще с одним претендентом, где среди кандидатов Джо Джойс и Джозеф Паркер.

Кроме того, Усик может провести промежуточный бой. Среди потенциальных соперников для промежуточного боя – Деонтей Уайлдер.