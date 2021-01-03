Тренер Джеймс Алі Башир, який свого часу тренував Олександра Усика, назвав потенційно найскладнішого суперника для українця.

Джеймс Алі Башир дав велике інтерв'ю ютуб-каналу BWTM SPORTS & GAMING. В ньому він оцінив бій Усика проти Дерека Чісори. За його словами, цей боксер був далеко не найскладнішим для українця, але завдав чимало клопотів йому.

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"Удари – це прекрасно, коли ти можеш їх донести. Однак Дерек Чісора викидав багато шалених ударів, і вони позбавили його енергії. Коли ти промахуєшся після таких ударів, це позначається на тобі", – заявив Джеймс Алі Башир.

За його словами, найбільше клопотів у важкій вазі для Усика може завдати Тайсон Ф'юрі. Серед переваг володаря чемпіонського поясу WBC тренер назвав габарити та непередбачуваність.

"Я вважаю, що найскладнішим суперником для Усика у важкій вазі буде Тайсон Ф'юрі, тому що він високий. Джо Джойс доволі потужний, але він трохи дерев'яний і передбачуваний. Тайсон Ф'юрі трохи більше непередбачуваний. Він рухається то тут, то там", – розповів Джеймс Алі Башир.

Нагадаємо, колишній тренер Усика дав велике інтерв'ю, де він

Джеймс Алі Башир був тренером Усика, коли той виступав у першій важкій вазі у 2017 році. І готував його до бою проти Кшиштофа Гловацкі в рамках WBSS. Саме в цьому бою Усик виграв титул WBO. Після цього бою боксер та тренер розійшлися. Тож вже до наступних боїв Усика готував Анатолій Ломаченко.

У 2021 році Усик повинен провести як мінімум один бій. Він є головним претендентом на чемпіонський титул WBO у важкій вазі, яким володіє Ентоні Джошуа. Однак британець може і не захищати титул, залишивши його вакантним. Тоді Усику доведеться битися за нього ще з одним претендентом, де серед кандидатів Джо Джойс та Джозеф Паркер.

Окрім того, Усик може провести проміжний бій. Серед потенційних суперників для проміжного бою є Деонтей Уайлдер.