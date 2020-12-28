Украинский боксер Александр Усик – главный претендент на титул WBO в тяжелом весе. Хотя непобедимый Усик и имеет статус обязательного претендента на пояс, украинец до сих пор не знает своего соперника. Помочь Александру решили Джозеф Паркер и Джо Джойс.

Претенденты на бой с Усиком

Существует вероятность, что действующий обладатель титула WBO Энтони Джошуа откажется от своего звания. Тогда Усик проведет бой за вакантный титул. Претендентами на встречу с украинцем являются Джойс и Паркер.

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Дэвид Хиггинс, менеджер новозеландца Паркера, считает, что его клиент больше заслуживает бой с Усиком. Об этом сообщает BoxingScene.

Он заявил, что Паркеру следует обойти Джойса в рейтинге WBO, чтобы встретиться с Усиком. Американец занимает второе место, когда Паркер – третий.

Сравните Паркера и Джойса. Джозеф – бывший чемпион мира по версии WBO. В его активе несколько громких побед, в том числе над Карлосом Такамом, Энди Руисом и Александром Димитренко,

– заявил Хиггинс.

Он уверен, что Паркер улучшит позицию в рейтинге, если 27 февраля победит Джуниора Фа.

"Вопрос интересный, но мы намерены выйти на вторую позицию", – отметил менеджер.

Паркер или Джойс: сравнение

Джозеф Паркер провел 29 боев на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (21 нокаутом). В то же время 28-летний Паркер проигрывал Энтони Джошуа и Диллиану Уайту.

35-летний Джо Джойс провел 12 боев и все выиграл. 11 побед британец одержал нокаутом. Следует отметить, что Усик и Джойс встречались на любительской арене. Украинец одержал уверенную победу.