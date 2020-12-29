Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир выразил свое недовольство работой с украинцев. Боксер прислушивался к мнению людей, а не тренера.

Еще в начале 2017-го года Александр Усик и Джеймс Али Башир прекратили сотрудничество. Но последний продолжает критиковать работу с украинским боксером, вспоминая прошлое. Похоже, у наставника сильно "накипело" за время работы с Александром. Об этом он рассказал в интервью ютуб-канала BWTM SPORTS&GAMING.

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Критика от экс-тренера

По словам тренера, Усик постоянно прислушивался к словам посторонних людей в лагере, своих друзей, которые не должны были вмешиваться в его подготовку. Александр постоянно проводил свое свободное время с другими, которые указывали ему, как нужно вести себя на ринге.

Как можно что-то сделать, если боксер прислушивается к мнению других? У всех этих людей, которых он слушал, вместе нет даже 20 лет опыта в боксе. Но они продолжали говорить, что ему нужно делать. Во многих случаях боксер прислушивается. Не только Александр Усик, но и другие. Они слушают людей, которые не связаны с боксом, у которых нет опыта на ринге, так и вне его,

– заявил Али Башир.

Али Башир же 51 год своей жизни посвятил боксу. По мнению тренера: "Если боксер понимает, что ты хочешь увидеть на ринге, тогда он двигется в правильном направлении".

Наставник начал критиковать Усика еще раньше. После поединка с Дереком Чисорой, в котором украинец хотя и праздновал победу, но не был похож сам на себя. Такого мнения придерживается экс-наставник. Он не понимал, что изменилось, что Александр стал совсем иначе вести себя на ринге. Вероятно, что-то изменилось в его подготовке к поединку по сравнению с тренировочным процессом под руководством Джеймса.